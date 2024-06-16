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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид принял участие в программе Countdown, когда услышал о присутствии Пола Джорджа

Журналист ESPN столкнулся с центровым «Филадельфии» перед эфиром передачи Countdown. Бонтемпс сообщил Эмбииду, что Пол Джордж принимает участие в шоу в качестве ведущего и центровой «Сиксерс» выразил желание присоединиться.

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