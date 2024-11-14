Воевавшему на стороне ВСУ российскому актеру запросили в России пожизненный срок

Гособвинение запросило пожизненный срок для актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).