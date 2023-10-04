Лидер «Яблока» в парламенте Петербурга считает, что штрафы за самокаты должны быть огромными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября, ФедералПресс. На пленарном заседании заксобрания Санкт-Петербурга, которое состоялось 4 октября, парламентарии приняли за основу проект обращения к Мишустину с предложением усовершенствовать правила использования СИМ.
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