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Лидер «Яблока» в парламенте Петербурга считает, что штрафы за самокаты должны быть огромными

Лидер «Яблока» в парламенте Петербурга считает, что штрафы за самокаты должны быть огромными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября, ФедералПресс. На пленарном заседании заксобрания Санкт-Петербурга, которое состоялось 4 октября, парламентарии приняли за основу проект обращения к Мишустину с предложением усовершенствовать правила использования СИМ.

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