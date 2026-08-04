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Клуб ЖХЛ «Торнадо» переименован в «Химик». 9-кратный чемпион России переехал в Воскресенск перед сезоном-2025/26

Клуб Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) « Торнадо » переименован в «Химик». Команда переехала из Дмитрова в Воскресенск перед началом сезона-2025/26, который провела под старым названием.

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