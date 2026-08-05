Генерал-полковник Денис Лямин назначен командующим войсками беспилотных систем ВС России

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны сообщил о кадровом назначении генерал-полковника Дениса Лямина на пост командующего войсками беспилотных систем Вооружённых сил Российской Федерации.
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