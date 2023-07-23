Финская аутлет-деревня Zsar превратилась в призрак из-за отсутствия русских туристов

Максим ТришинОбществоПодписатьсяФинская аутлет-деревня Zsar превратилась в призрак из-за отсутствия русских туристовТорговый комплекс, рассчитанный в основном на покупателей из России, обанкротился, а его сотрудники потеряли рабочие места.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСМСергей МедведевВ Чехии обанкротился курорт Карловы Вары,в Лапландии обанкротился этот комплекс.Не они первые,ни они последние,с бумерангом ещё никто не договаривался.Ответить15 час.Zoia GoldshtabСерёжа!Точно!Ответить13 час.
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