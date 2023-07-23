Царьград

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Финская аутлет-деревня Zsar превратилась в призрак из-за отсутствия русских туристов

Финская аутлет-деревня Zsar превратилась в призрак из-за отсутствия русских туристов

Торговый комплекс, рассчитанный в основном на покупателей из России, обанкротился, а его сотрудники потеряли рабочие места.

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Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
В Чехии обанкротился курорт Карловы Вары,в Лапландии обанкротился этот комплекс.Не они первые,ни они последние,с бумерангом ещё никто не договаривался.
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15 час.
Zoia Goldshtab
Серёжа!Точно!
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13 час.

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