Телеканал "КРЫМ 24"

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Средства, которые освободились после санкций, направят на строительство спортивной инфраструктуры России

Денежные средства, которые освободились после отказа от проведения международных соревнований в России, направят на строительство спортивной инфраструктуры.

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