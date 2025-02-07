Генпрокуратура займется популярной китайской автокомпанией

Генпрокуратура проведет проверку в отношении ООО «Шакман Моторс», которая представляет в России китайский бренд грузовиков Shacman, пишут «Известия» со ссылкой на данные государственного «Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий».
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