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За рулем

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Генпрокуратура займется популярной китайской автокомпанией

Генпрокуратура займется популярной китайской автокомпанией

Генпрокуратура проведет проверку в отношении ООО «Шакман Моторс», которая представляет в России китайский бренд грузовиков Shacman, пишут «Известия» со ссылкой на данные государственного «Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий».

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