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В Петербурге мигрант из Узбекистана избил жестоко женщину, соседку по коммунальной квартире на замечание

В Петербурге мигрант из Узбекистана избил жестоко женщину, соседку по коммунальной квартире на замечание

Этнобандит узбек избил жестоко женщину, соседку в коммунальной квартире на замечание убирать за собой.

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Комментарии
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людмила михайлик
Пока власти бездействуют, все бесполезно, как они строят и ремонтируют мы знаем, грязнули безрукие,Божье возмездие на них и тех, кто их сюда завозит.
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4 час.
Александр Попов
Ни чего личного, просто СУЧЬЕБИЗНЕС с покровительством МВДу.
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4 час.
Михаил Васильев
Мигрантов пускать только по срочной рабочей визе с запретом привоза родственников. Запретить временную регистрацию в коммуналках, а в отдельных квартирах только по нормам проживания.
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3 час.

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