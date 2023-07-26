В Петербурге мигрант из Узбекистана избил жестоко женщину, соседку по коммунальной квартире на замечание
Этнобандит узбек избил жестоко женщину, соседку в коммунальной квартире на замечание убирать за собой.
Комментарии
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Пока власти бездействуют, все бесполезно, как они строят и ремонтируют мы знаем, грязнули безрукие,Божье возмездие на них и тех, кто их сюда завозит.
Ни чего личного, просто СУЧЬЕБИЗНЕС с покровительством МВДу.
Мигрантов пускать только по срочной рабочей визе с запретом привоза родственников. Запретить временную регистрацию в коммуналках, а в отдельных квартирах только по нормам проживания.
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