На Южный Урал надвигаются метели

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в среду, 17 января, в регионе ожидаются метели, порывы ветра до 20 метров в секунду.
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