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Бюджеты на новогодние корпоративы уменьшились в России в среднем на 20%

Бюджеты на новогодние корпоративы уменьшились в России в среднем на 20%

Спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах сократился в стране на 20%, так как большинство компаний урезали бюджеты на корпоративы на 20%, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию организаторов мероприятий (НАОМ).

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