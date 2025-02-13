Кирилл Кабанов:Пока Русский дом на эмоциях (как выразились в "Вестях) выгоняют из Баку, вспомним организации, которые так или иначе представляют интересы азербайджанской диаспоры и представительства/офисы которых находятся в одной только Москве: 1.
Нас бьют, а мы... крепчаем?
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Александр Конкин
А кто сказал что Россотрудничество безобидно? На Донбассе (да и в целом на Руине) оно всячески поддерживало все антирусские организации.
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