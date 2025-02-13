Нас бьют, а мы... крепчаем?

Кирилл Кабанов:Пока Русский дом на эмоциях (как выразились в "Вестях) выгоняют из Баку, вспомним организации, которые так или иначе представляют интересы азербайджанской диаспоры и представительства/офисы которых находятся в одной только Москве: 1.