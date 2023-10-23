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Депутат Романов: необходимо усилить санкции за нарушения пожарной безопасности

Депутат Романов: необходимо усилить санкции за нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Санкт-Петербурга проверила торгово-развлекательные центры города после запроса депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции "Единая Россия" Михаила Романова, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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