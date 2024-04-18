Турция будет и дальше выгонять корабли своих союзников из Черного моря

Андрей Сапожников

Эрдоган не пророссийский, или проамериканский, он протурецкий. А тот, кто помогает нам ограничивать доступ посторонних лиц в Чёрное море, тем более в настоящее время, когда "украинский конфликт" ещё проходит свой апогей, может быть нам, если не другом, то товарищем по несчастью точно. Потому как Эрдоган понимает, что отменив конвенцию Монтрё и впустив америкосов, они впервую очередь начнут настойчиво диктовать свои условия самой Турции, и выгнать их уже будет очень проблематично.