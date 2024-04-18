Политнавигатор Турция не собирается отказываться от исполнения конвенции Монтрё, которая ограничивает пребывание ее союзников по НАТО в Черном море 21 сутками в мирное время (в военное время корабли не пропускаются).
Турция будет и дальше выгонять корабли своих союзников из Черного моря
Комментарии
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ninikooo Митусова
Эрдоган не наследный союзник, он как флюгер- не знаешь чего от него ожидать завтра.
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9 час.
Иван Ребров
Есть два варианта терпеть его таким или послать на йух. Какой выберем?
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5 час.
Андрей Сапожников
Эрдоган не пророссийский, или проамериканский, он протурецкий. А тот, кто помогает нам ограничивать доступ посторонних лиц в Чёрное море, тем более в настоящее время, когда "украинский конфликт" ещё проходит свой апогей, может быть нам, если не другом, то товарищем по несчастью точно. Потому как Эрдоган понимает, что отменив конвенцию Монтрё и впустив америкосов, они впервую очередь начнут настойчиво диктовать свои условия самой Турции, и выгнать их уже будет очень проблематично.
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1 час.
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