«Глава государства может рассмотреть вопрос возвращения Суровикина в зону СВО»: Политолог

Новосибирский политолог Алексей Белоусов оценил шансы возвращения генерала Суровикина в зону СВО. Он считает, что наряду с кадровыми перестановками в военном ведомстве, глава государства может рассмотреть вопрос и возвращения сибирского генерала.
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