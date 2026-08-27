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ДумаТВ

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В Киеве начали тайно обсуждать возможную сдачу города

В Киеве начали тайно обсуждать возможную сдачу города

В Киеве распространяются слухи о возможной передаче столицы России к 2030 году. При этом подобные разговоры ведутся осторожно, тогда как большинство жителей города публично поддерживают официальную позицию властей о продолжении боевых действий.

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