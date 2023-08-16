Казачий батальон сообщил об ослаблении ВСУ на соледарском направлении, а в Курганской области судебный пристав спасла 80-летнего грибника из болота: что произошло, пока вы спали Казачий батальон сообщил об ослаблении ВСУ на соледарском направлении.