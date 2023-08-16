Живая Кубань

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Казачий батальон сообщил об ослаблении ВСУ на соледарском направлении, а в Курганской области судебный пристав спасла 80-летнего грибника из болота: что произошло, пока вы спали

Казачий батальон сообщил об ослаблении ВСУ на соледарском направлении, а в Курганской области судебный пристав спасла 80-летнего грибника из болота: что произошло, пока вы спали

Казачий батальон сообщил об ослаблении ВСУ на соледарском направлении, а в Курганской области судебный пристав спасла 80-летнего грибника из болота: что произошло, пока вы спали Казачий батальон сообщил об ослаблении ВСУ на соледарском направлении.

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