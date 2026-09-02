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Аргументы и Факты

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Euractiv: Венгрия снова заблокировала переговоры о членстве Украины в ЕС

Euractiv: Венгрия снова заблокировала переговоры о членстве Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз в очередной раз застопорились из-за Венгрии, которая приостановила обсуждение вопросов доступа к единому рынку и соцполитике, пишет Euractiv, ссылаясь на источники.

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