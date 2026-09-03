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На руинах Страны Советов

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Нас надули: Брэд Питт в «Большом куше» играет вовсе не цыгана

Нас надули: Брэд Питт в «Большом куше» играет вовсе не цыгана

Ну признайтесь, вы ведь тоже всегда так думали? Смотрели культовый «Большой куш» Гая Ричи, угорали над невнятной речью Микки и были уверены, что перед нами колоритный такой цыганский барон, который живет в таборе и плюет на законы.

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