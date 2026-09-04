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Минюст внес в реестр иноагентов «Новую газету»

В обновленный реестр иностранных агентов, опубликованный Министерством юстиции, внесены следующие лица и издания: интернет-издание «Новая газета», журнал «Историческая экспертиза» (The Historical Expertise), Татьяна Татаринова и Феликс Сандалов.

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