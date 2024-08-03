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Гимнастка Байлз процитировала Трампа после победы на Олимпиаде-2024

Гимнастка Байлз процитировала Трампа после победы на Олимпиаде-2024

Американка Симона Байлз в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировала победу в личном многоборье на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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