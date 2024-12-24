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«Манчестер Сити» готов продать половину основного состава, чтобы помочь Гвардиоле вывести клуб из кризиса

«Манчестер Сити» готов продать половину основного состава, чтобы помочь Гвардиоле вывести клуб из кризиса

«Манчестер Сити» собирается провести масштабную ротацию состава.«Манчестер Сити» собирается провести масштабную ротацию состава.

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