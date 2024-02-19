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Военное обозрение

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Российский ТГ-канал: Во Львове местные подпольщики подожгли предприятие, выпускающее беспилотники для ВСУ

Российский ТГ-канал: Во Львове местные подпольщики подожгли предприятие, выпускающее беспилотники для ВСУ

По данным СБУ Львовской области, причиной возгорания были не ракеты, другие подробности отсутствуют.

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