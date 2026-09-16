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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шченсны потерял мяч в своей вратарской, не сумев обвести Забири, – игрок «Расинга» забил в пустые. Голкипер проводит 1-й матч в сезоне

Вратарь «Барселоны»  Войчех Шченсны результативно ошибся в матче Ла Лиги с « Расингом » (5:2, второй тайм).

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