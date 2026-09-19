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ИА Регнум

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Пентагон опубликовал шестую партию рассекреченных файлов об НЛО

Пентагон 18 сентября опубликовал на своем официальном сайте шестую партию рассекреченных и исторических материалов о неопознанных аномальных явлениях.

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