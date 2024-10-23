Канадец расплакался, поразившись очереди на бесплатной раздаче продуктов

Фермер из канадского Суррея не смог сдержать слезы, когда увидел, сколько человек пришли за бесплатными фруктами и овощами, это показало ему, "насколько разорена страна на самом деле", пишет Telegram-канал RT.
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