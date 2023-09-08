Относительно вопросов про ношения никабов в России,то поскольку у нас общество светское и пока еще не средневековое, то такую архаику у нас разумеется поощрять не следует.
Про никабы
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Относительно вопросов про ношения никабов в России,то поскольку у нас общество светское и пока еще не средневековое, то такую архаику у нас разумеется поощрять не следует.
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