РИА Новости: ВС РФ уничтожили пикап с личным составом ВСУ в Запорожской области

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным "Кино" рассказал журналистам, что противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожило пикап с личным составом украинских войск в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии