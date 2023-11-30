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Парламентская газета

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В России 1 декабря отмечают День хоккея

В России 1 декабря отмечают День хоккея

В первый день декабря в стране отмечается Всероссийский день хоккея. Он появился в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России, члена Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Владислава Третьяка.

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