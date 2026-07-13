Тим Хардуэй о подкастах баскетболистов: «Вы проявляете неуважение к другим командам. Сильвер допустил это, а Стерн сказал бы: «Ни за что!»

Член Зала славы Тим Хардуэй выступил против подкастов, которые ведут баскетболисты. «В течение сезона такого быть не должно.
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