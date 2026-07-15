Бабушка со слепым сыном убила трехлетнего внука, столкнув его в колодец

РЕН ТВ В индийском штате Махараштра полиция задержала 34-летнего незрячего мужчину и его мать по подозрению в убийстве трехлетнего сына и покушении на убийство супруги, сообщили 14 июля в The Times of India.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии