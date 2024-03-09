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Ждите ФАБ-3000. На головы небратьев полил необычный дождь

Ждите ФАБ-3000. На головы небратьев полил необычный дождь

2 дня назад 115K прочитали Пока западные "партнёры" ломают голову над тем, как изобрести вундерваффе, чтобы остановить продвижение ВС России, наши ребята уже его изобрели.

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Комментарии
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Россиянин
ФАБ-3000 и ФАБ-5000 надо применять против англосаксов. Выжившие расскажут что почем другим англосаксам. глядишь, желающих резко поубавится. Хорошо бы использовать против натовцев ОФАБы. Красиво было бы...😁
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