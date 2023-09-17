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Президент Португалии об идентичности своего народа: «Мы – фаду, треска, калду верде, кузиду, вира, корридинью и фанданго. Мы – Криштиану Роналду»

Президент Португалии об идентичности своего народа: «Мы – фаду, треска, калду верде, кузиду, вира, корридинью и фанданго. Мы – Криштиану Роналду»

Марселу Ребелу де Соуза выступил перед португальскими эмигрантами в Торонто и назвал их «гордостью Португалии» за то, что они десятилетиями сохраняли португальскую идентичность, проживая на территории Канады.

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