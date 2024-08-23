Поезд сбил мужчину на Московском вокзале в Нижнем Новгороде

На Московском железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде произошел серьезный инцидент. По данным экстренных служб, около трех часов ночи 23 августа электропоезд, следовавший из Москвы в Уренгой, на одной из платформ сбил 37-летнего мужчину.