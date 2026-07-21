От сыров до грибной икры. Зачем алтайские производители посетили Всероссийский день поля

Компании искали партнеров, изучали конкурентов и предлагали оценить новые продукты посетителям Натуральные сыры, дикорастущие грибы, крупы, хлеб, растительные масла и необычные молочные продукты представили на экспозиции "Алтайские продукты.
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