ПотушилиШкольников, которые потушили в Санкт-Петербурге Вечный огонь, выгонят из России. Об этом сообщила в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.
Потушили
Комментарии
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Stilianos Kanakidis
За любое нарушение закона мигрантом - ДЕПОРТАЦИЯ и ни как по другому. Не то, на шею сядут.
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13 час.
zoubova
Только депортация!!!!
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12 час.
Ольга Николаева
Можно и штраф, но вместе с депортацией
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12 час.
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