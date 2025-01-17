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Крещенские купели в Архангельской области 2025: определено 22 места

Крещенские купели в Архангельской области 2025: определено 22 места

В Архангельской области определили 22 места для крещенских купаний. Где будут работать иорданиВ ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в иордани, которые заранее делают на водоёмах.

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