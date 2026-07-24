‼️Ключевую ставку СНИЗИЛИ в десятый раз подряд. Теперь она составляет 14%. Повод отметить хоть что-то в эту пятницу.
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‼️Ключевую ставку СНИЗИЛИ в десятый раз подряд. Теперь она составляет 14%. Повод отметить хоть что-то в эту пятницу.
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