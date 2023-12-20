Под Челябинском двух мужчин задержали с елками, похищенными из грузового прицепа

В Снежинске задержали мужчин, похитивших две елки. Об этом рассказали в полиции Челябинской области. Видео, на котором двое неизвестных забирают новогодние деревья из открытого прицепа, стоящего во дворе многоквартирного дома, было опубликовано в одной из локальных групп в социальных сетях.