Актриса Виктория Толстоганова показала своих троих детей

Звезда "Утомленных солнцем 2" Виктория Толстоганова появилась на публике в Сербии с тремя детьми. Актриса поделилась в соцсетях редкими фото с дочерью и сыновьями, снятыми возле входа в оперный театр "Мадленианум" в Белграде.