Военное обозрение

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В США руководившему аналитическим центром гражданину Израиля предъявили обвинение в работе на власти Китая

В США руководившему аналитическим центром гражданину Израиля предъявили обвинение в работе на власти Китая

В США предъявлено обвинение в вербовке агентов некоему Галу Люфту – обладателю американского и израильского гражданства, работающему руководителем одного из аналитических центров.

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