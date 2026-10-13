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Желаемые зарплаты впервые за 8 лет пошли вниз

Желаемые зарплаты впервые за 8 лет пошли вниз

Россияне впервые за восемь лет снизили зарплатные ожидания, следует из исследования Финансового университета, с которым ознакомились «Ведомости».

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