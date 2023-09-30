Страна и люди
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Страна и люди

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Кому и как проиндексируют зарплаты и пенсии в новом году

Кому и как проиндексируют зарплаты и пенсии в новом году

Как распределяются выплаты на индексацию зарплат и пенсий в новом бюджете — в материале РБКФото: Сергей Коньков / ТАСС Правительство с 1 января 2024 года проиндексирует страховые пенсии по старости на 7,5%, что соответствует уровню инфляции, прогнозируемому на конец 2023 года, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму в составе пакета документов о федеральном бюджете.

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