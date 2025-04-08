🗣 Константинов: Введение новых таможенных тарифов в США может вызвать кризис в мировой экономике Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении 185 стран.
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🗣 Константинов: Введение новых таможенных тарифов в США может вызвать кризис в мировой экономике Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении 185 стран.