Дистилляция знаний LLM в легковесных RL-агентов: новый подход к автономной киберзащите

Автономные кибероперации (АКО) становятся критически важными для защиты корпоративных сетей, но традиционные RL-агенты требуют длительного обучения и часто показывают нестабильные результаты на начальных этапах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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