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Дистилляция знаний LLM в легковесных RL-агентов: новый подход к автономной киберзащите

Дистилляция знаний LLM в легковесных RL-агентов: новый подход к автономной киберзащите

Автономные кибероперации (АКО) становятся критически важными для защиты корпоративных сетей, но традиционные RL-агенты требуют длительного обучения и часто показывают нестабильные результаты на начальных этапах.

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