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Макароны и хлеб способны вызывать бессонницу у женщин

Макароны и хлеб способны вызывать бессонницу у женщин

Согласно результатам нового исследования, проведенного учеными из Медицинского центра при Колумбийском университете в США, некоторые виды высокообработанных углеводистых продуктов, такие как макароны, белый рис, белый хлеб и выпечка, могут способствовать развитию бессонницы у женщин.

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