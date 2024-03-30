Макароны и хлеб способны вызывать бессонницу у женщин

Согласно результатам нового исследования, проведенного учеными из Медицинского центра при Колумбийском университете в США, некоторые виды высокообработанных углеводистых продуктов, такие как макароны, белый рис, белый хлеб и выпечка, могут способствовать развитию бессонницы у женщин.