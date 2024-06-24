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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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США обвинили Саудовскую Аравию в терактах 11 сентября

США обвинили Саудовскую Аравию в терактах 11 сентября

После отказа Саудовской Аравии продлевать контракт на торговлю нефтью за доллары США нашли виновника гибели башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Ведь всему миру понятно, что пендостан и саудиты дружили только за деньги. Если бы С А не прекратила выполнять условия истекшего контракта, амеры и до сих пор не хрюкнули бы за 2 башни. Вот же пидорасы!!!
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3 час.
Eduard
ЦРУ И АНБ США виноваты! Я вообще США не слушаю,они вруны!
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2 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Задергались янки. Сами взорвали, на других капают. За день до взрыва из башни выехала израильская фирма. Вопрос - откуда жиды узнали, что будет подрыв.
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1 час.

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