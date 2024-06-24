тимур чагалидзе

Ведь всему миру понятно, что пендостан и саудиты дружили только за деньги. Если бы С А не прекратила выполнять условия истекшего контракта, амеры и до сих пор не хрюкнули бы за 2 башни. Вот же пидорасы!!!