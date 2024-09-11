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Исчезла после дня рождения на вулкане. Родные пропавшей в Индонезии москвички по крупицам восстанавливают хронику ЧП

Исчезла после дня рождения на вулкане. Родные пропавшей в Индонезии москвички по крупицам восстанавливают хронику ЧП

В Индонезии при восхождении на вулкан Ринджане на острове Ломбок пропала гражданка России. Александра решила необычно отметить своё 44-летие.

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