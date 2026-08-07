В Москве состоялся традиционный Тайский фестиваль

С 31 июля по 2 августа прошел двенадцатый Тайский фестиваль, собравший почти 50 тысяч гостей. Главная тема этого года — «Праздник ради будущего: творчество в жизни и в сердце» — объединила моду, спорт, кулинарию и искусство, став площадкой для укрепления дружеских связей между Россией и Таиландом.