Женские страсти
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Женские страсти

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В Москве состоялся традиционный Тайский фестиваль

В Москве состоялся традиционный Тайский фестиваль

С 31 июля по 2 августа прошел двенадцатый Тайский фестиваль, собравший почти 50 тысяч гостей. Главная тема этого года — «Праздник ради будущего: творчество в жизни и в сердце» — объединила моду, спорт, кулинарию и искусство, став площадкой для укрепления дружеских связей между Россией и Таиландом.

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