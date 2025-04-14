⚡️ Выездную донорскую акцию совместно с диспансеризацией впервые провели в Бахчисарае Пройти обследование и сдать кровь собрались более 60 человек.
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⚡️ Выездную донорскую акцию совместно с диспансеризацией впервые провели в Бахчисарае Пройти обследование и сдать кровь собрались более 60 человек.